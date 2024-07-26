إعصار "جايمي" يضرب الصين بعد اجتياح تايوان

ضرب إعصار جايمي بلدات في إقليم فوجيان الصيني الساحلي اليوم الجمعة محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية ليشق طريقه إلى المناطق الداخلية المكتظة بالسكان.

وأودى جايمي بالفعل بحياة العشرات عندما اجتاح تايوان وجعل الأمطار الموسمية أكثر سوءاً في الفلبين. وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا أن الإعصار أثر على نحو 630 ألف شخص في فوجيان حتى الآن مع اضطرار نصفهم تقريباً إلى النزوح.



ولا يزال الإعصار، وهو الأقوى الذي يضرب الصين هذا العام، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 100.8 كيلومتر في الساعة قرب مركزه بعد انخفاضها قليلاً عن سرعة 118.8 كيلومتر في الساعة سجلها جايمي مساء أمس الخميس عندما وصل إلى اليابسة في مدينة بوتيان في فوجيان.

ورغم تخفيض تصنيف جايمي إلى عاصفة مدارية بسبب تباطؤ سرعة الرياح، لا تزال السحب الكبيرة المصاحبة له تهدد بحدوث فيضانات وخاصة في الأنهار بوسط الصين التي ارتفع منسوبها بالفعل بسبب موجة سابقة من الأمطار الصيفية.



