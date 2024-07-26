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مصر: قتلى وجرحى جراء حادث تصادم بمحافظة المنيا

مصر: قتلى وجرحى جراء حادث تصادم بمحافظة المنيا
26 يوليو 2024 18:13

 لقى ستة أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرين فى الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم في محافظة المنيا جنوبي مصر إثر تصادم حافلة بسيارة نقل كبيرة.
 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم حافلة بسيارة نقل كبيرة بطريق الجيش بالمنيا وأسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.
 وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم إثر تعرضهم لإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وإيداع الجثامين داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي. 
وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين والسرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق.    

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المصدر: د ب أ
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