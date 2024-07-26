ألمانيا تسجل مزيداً من حوادث الدراجات الكهربائية

قال المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة، إن الشباب في ألمانيا، أكثر عرضة للحوادث المرتبطة بالدراجات الكهربائية (سكوتر)، مقارنة بأي مجموعة أخرى، حيث كان حوالي 42% من راكبي الدراجات الكهربائية، الذين تعرضوا لحوادث العام الماضي، أصغر من 25 عاماً.

وقال المكتب إن حوالي 80% من ضحايا الحوادث كانوا دون 45 عاماً.

وبشكل عام، سجلت الشرطة 9425 حادثاً تسببت فيها دراجات كهربائية، مع إصابة شخصية في ألمانيا، في عام 2023، أي أكثر بنسبة 14.1% من العام السابق، عندما تم تسجيل 8260 حادثاً.

وفي عام 2023، تعرض 1220 شخصاً لإصابات خطيرة و8911 لإصابات طفيفة. وكانت الغالبية العظمى أو 83% من هؤلاء المصابين يركبون دراجات كهربائية بأنفسهم، بما في ذلك 21 من 22 حالة وفاة.

وطبقاً لخبراء الإحصاء، فإن عدداً كبيراً بشكل خاص من الحوادث يقع في المدن الكبرى.