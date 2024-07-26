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ألمانيا تسجل مزيداً من حوادث الدراجات الكهربائية

ألمانيا تسجل مزيداً من حوادث الدراجات الكهربائية
26 يوليو 2024 18:34

 قال المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة، إن الشباب في ألمانيا، أكثر عرضة للحوادث المرتبطة بالدراجات الكهربائية (سكوتر)، مقارنة بأي مجموعة أخرى، حيث كان حوالي 42% من راكبي الدراجات الكهربائية، الذين تعرضوا لحوادث العام الماضي، أصغر من 25 عاماً.
 وقال المكتب إن حوالي 80% من ضحايا الحوادث كانوا دون 45 عاماً.
 وبشكل عام، سجلت الشرطة 9425 حادثاً تسببت فيها دراجات كهربائية، مع إصابة شخصية في ألمانيا، في عام 2023، أي أكثر بنسبة 14.1% من العام السابق، عندما تم تسجيل 8260 حادثاً.
 وفي عام 2023، تعرض 1220 شخصاً لإصابات خطيرة و8911 لإصابات طفيفة. وكانت الغالبية العظمى أو 83% من هؤلاء المصابين يركبون دراجات كهربائية بأنفسهم، بما في ذلك 21 من 22 حالة وفاة. 
وطبقاً لخبراء الإحصاء، فإن عدداً كبيراً بشكل خاص من الحوادث يقع في المدن الكبرى. 

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