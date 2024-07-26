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إثيوبيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا انهيار أرضي

إثيوبيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا انهيار أرضي
26 يوليو 2024 23:04

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، الحداد لمدة ثلاثة أيام في أعقاب انهيار أرضي غير مسبوق في جزء ناءٍ جنوب البلاد أسفر عن مصرع 250 شخصاً.
ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن الجثث في منطقة كينشو شاشا غوزدي كينشو شاشا غوزدي الوعرة، بينما يدفن الناجون من لقوا حتفهم في الكارثة التي تعد أعنف انهيار أرضي تسجله الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلاً عن السلطات المحلية الخميس أن 257 شخصاً لقوا حتفهم، محذراً من أن عدد القتلى قد يصل إلى 500.
وأعلن البرلمان الإثيوبي، في بيان: «الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في حادث الانهيار الأرضي»، مضيفاً أنه سيبدأ السبت.
وأضاف البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية أن هذه الفترة ستسمح بتقديم العزاء «لأقاربهم وجميع سكان بلدنا».
وكانت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية قد قالت في وقت سابق الجمعة إن المساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل «جارية» في المنطقة.
وأضافت أنه تم إنشاء هيكلية «لتنسيق الاستجابة للكوارث الطارئة» لافتة إلى أن نحو ستة آلاف شخص يحتاجون إلى إعادة توطين.
وبحسب أوتشا فإن «هناك حاجة إلى إجلاء أكثر من 15 ألف شخص متضرر، بمن فيهم 1320 طفلاً على الأقل، بالإضافة إلى 5293 امرأة حاملاً أو أنجبت حديثاً».
وأشارت إلى أن المساعدات بدأت بالوصول، بما في ذلك أربع شاحنات تابعة لجمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.
وقال المسؤولون إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم عندما هرعوا للمساعدة بعد الانهيار الأرضي الأول الذي أعقب هطول أمطار غزيرة الأحد في المنطقة الواقعة على بعد نحو 480 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا.

 

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المصدر: د ب أ
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