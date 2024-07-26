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اتفاق باكستاني أممي بشأن اللاجئين الأفغان

أرشيفية
27 يوليو 2024 01:04

إسلام أباد (وكالات)

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، محادثة هاتفية مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي أمس، تناولت التعاون بشأن اللاجئين الأفغان.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان أموراً متعلقة بالتعاون بين باكستان والمفوضية، حسب صحيفة «أكسبرس تريبيون» الباكستانية أمس. 
وأشاد المفوض السامي بكرم الضيافة الباكستاني تجاه اللاجئين الأفغان، واتفق إسحاق دار وجراندي على مواصلة تعاونهما لتعزيز التعاون بين باكستان والمفوضية والعمل نحو حل دائم لمشكلة اللاجئين الأفغان. 
ومؤخراً أعلنت وزارة «اللاجئين والعودة إلى الوطن» الأفغانية، أن باكستان مددت صلاحية بطاقات الإقامة الدائمة للاجئين الأفغان لعام آخر. 
وكانت باكستان قد بدأت ترحيلاً جماعياً للاجئين الأفغان غير الموثقين أو غير القانونيين في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين الأفغان غير القانونين يبلغ نحو 1.7 مليون.
وحتى يناير الماضي، غادر ما لا يقل عن 466 ألفاً و410 لاجئين أفغان باكستان، بحسب مسؤولين.

باكستان
مفوضية شؤون اللاجئين
الأمم المتحدة
فيليبو جراندي
أفغانستان
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