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الاتحاد الأوروبي يحوّل لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسية مجمدة

أرشيفية
27 يوليو 2024 01:05

بروكسل (رويترز) 

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وجمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.  
وفي الشهر الماضي، وافقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.
وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت فون دير لاين، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «اليوم نحول 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكاناً أكثر أماناً للعيش».
وردت روسيا قائلة إنها ستدرس بعناية كيفية الرد على تحويل عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن خطوة الاتحاد الأوروبي «غير قانونية» وإن روسيا ستتخذ «إجراءات مدروسة بعناية».
وأضاف «هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد».

الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
دميتري بيسكوف
روسيا وأوكرانيا
روسيا
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