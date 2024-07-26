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البحرية السنغالية تعترض 200 مهاجر غير نظامي

مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
27 يوليو 2024 01:04

دكار (أ ف ب)

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أعلنت القوات البحرية السنغالية توقيف حوالى 200 مهاجر غير نظامي كانوا على متن زورق، قبالة ساحل مدينة سان لويس في شمال البلاد،
واعتراض هؤلاء المهاجرين هو أحدث عملية من هذا النوع في سلسلة طويلة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش أنه تم اعتراض أكثر من 250 «مهاجراً غير نظامي» كانوا على متن قارب مماثل آتين من عدة دول أفريقية.
وقضى 25 شخصاً على الأقل في غرق قارب، الاثنين، قبالة سواحل العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفقاً لوكالة الإعلام الموريتانية.
وفي مطلع يوليو، قتل نحو 90 مهاجراً وفُقد عشرات آخرون عندما غرق قاربهم في منطقة قبالة سواحل موريتانيا أيضاً.
ويعد عبور المحيط الأطلسي خطيراً خاصة بسبب التيارات القوية، ولأن المهاجرين يسافرون عبره على متن قوارب مكتظة، وأحياناً غير صالحة للإبحار ودون مياه شرب كافية. 

السنغال
أزمة الهجرة
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الهجرة غير النظامية
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