«سنتكوم»: دمرنا منصات إطلاق مسيّرات حوثية

عدن (الاتحاد)

قالت «القيادة المركزية الأميركية» (سنتكوم) إن غارتها الأخيرة تركزت على منصات إطلاق طائرات مسيّرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي». واعتبرت «سنتكوم» المنصات المستهدفة تمثل تهديداً وشيكاً لسفن الملاحة التجارية البحرية الدولية في المنطقة.

وأضافت: يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا.

وكانت مقاتلات حربية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد استأنفت قصف مواقع عسكرية تابعة لجماعة «الحوثي» في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأفادت مصادر محلية، وفقاً لوسائل إعلام يمنية، بأن الغارات الجوية دمرت عدداً من المنصات التي تستخدمها الجماعة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تستهدف بها الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات، بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة، على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصائية نشرها «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».