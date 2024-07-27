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حرائق الغابات في «أوريجون» الأميركية تدمر 1500 كيلومتر مربع

حرائق الغابات في «أوريجون» الأميركية تدمر 1500 كيلومتر مربع
27 يوليو 2024 09:22

تسبب حريق غابات هائل في ولاية أوريجون الأميركية في تدمير نحو 600 ميل مربع (1554 كيلومتراً مربعاً).

ويعد حريق «دوركي»، الذي اندلع بسبب البرق يوم 17 يوليو، أكبر حريق في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال مسؤولون إنه تم احتواء 20% من الحريق فقط حتى أمس الجمعة.

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في غضون ذلك، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا أوريجونيان» الأميركية أنه تم العثور على طائرة كان قد تم الإعلان عن فقدها أثناء إخماد الحرائق يقودها طيار واحد تعاقد عليها المكتب الأميركي لإدارة الأراضي يوم الخميس أثناء مكافحة حريق غابات آخر «قولز فاير»، بالقرب من بلدة سينيكا على حافة غابة مالهير الوطنية.

وقالت إن السلطات أعلنت أنها عثرت على الطائرة صباح الجمعة، مشيرة إلى مقتل الطيار أثناء تحطم الطائرة.

وأضافت أن حريق «فولز فاير» أتى على 219 ميلا مربعاً (567 كيلومتراً مربعاً) وتم احتواء 55 % منه حتى الجمعة.

المصدر: وام
أميركا
حرائق الغابات
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