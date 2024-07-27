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بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا الاثنين المقبل

بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا الاثنين المقبل
27 يوليو 2024 10:32

 نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن شخصين مطلعين القول إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.
وكان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ومن المتوقع أيضا أن يسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، حسبما أوردت صحيفة بوليتيكو، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو  بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

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