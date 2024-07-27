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استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا

استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا
27 يوليو 2024 11:42

 استمرت اليوم حالة الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية، غداة إعلان شركة السكك الحديد عن تعرّضها "لهجوم ضخم" أتى قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، في تقرير لها، أن حركة القطارات السريعة سجلت تحسنا اليوم إلا أن حالة الإضطراب ما زالت قائمة.

وأوضح التقرير، أن الخطين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي سيشهدان تشغيل قطارين سريعين من ثلاثة، بينما سيشهد الخط الشمالي 80 % من الحركة المعتادة للقطارات السريعة، وفق تقديرات شركة السكك الحديد "إس إن سي إف".

وأوضحت أن الحركة عبر الخط الشرقي ستجري كالمعتاد، مرجحة أن تستمر حالة الاضطراب يوم غد الأحد على الخط الشمالي وأن يشهد الخط الأطلسي تحسّنا.

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وأكدت شركة "إس إن سي إف"، أن كل عمليات النقل للفرق والمعتمدين للمشاركة في أولمبياد باريس مؤمنة.

وتعرضت الشركة إلى "هجوم ضخم" ليل الخميس الجمعة ما تسبب باضطراب كبير في حركة القطارات أثر على 800 ألف مسافر قبل حفل الافتتاح.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الهجمات.

 

المصدر: وام
فرنسا
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