جزيرة يونانية تعاني جراء تدفق السياح

تعد جزيرة سانتوريني اليونانية من أكثر الوجهات السياحية جذباً مع مناظرها البديعة التي تحظى بشهرة واسعة. ولكن مع الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين إليها، بدأ المسؤولون يفكّرون في فرض قيود.

ومن بين 32,7 مليون شخص زاروا اليونان العام الماضي، قصَدَ حوالي 3,4 ملايين، أي بنسبة واحد من كل عشرة أشخاص، إلى جزيرة سانتوريني التي يقتصر عدد سكانها على 15500 نسمة.

وقال رئيس بلديتها نيكوس زورزوس لوكالة فرانس برس «علينا أن نضع حدودا إذا كنا لا نريد الغرق في السياحة المفرطة».

وأوضح «يجب ألا يكون هناك سرير واحد إضافي... سواء في الفنادق الكبيرة أو المنازل والشقق المؤجرة عبر إير بي إن بي».

مع غروب الشمس خلف الأفق في إيا، يرفع آلاف الأشخاص هواتفهم إلى السماء لالتقاط صور أو مشاهد فيديو لهذه اللحظة.

وبالنسبة إلى رواد الأعمال الأذكياء، يمكن أن يكون غروب الشمس الشهير في هذه الجزيرة مشروعاً مدراً للأموال.

على سبيل المثال، أعلنت إحدى الشركات تقديمها خدمة جلسة تصوير بـ «فستان طائر» مقابل ما يصل إلى 370 يورو (401 دولار) لأي شخص .

- «احترموا إيا» -لكن في مواقع أخرى من شوارع إيا الضيقة، وضع السكان لافتات تدعو الزوار إلى احترام جزيرتهم.

وكتبت مجموعة «سايف إيا» على لافتة أرجوانية «احترموا (الجزيرة)... إنها عطلتكم... لكنه وطننا».

وقال رئيس البلدية إن المناظر الطبيعية في سانتوريني التي شكلتها ثورة بركانية قبل 3600 عام، «فريدة، ولا ينبغي أن تتضرر جراء بنى تحتية جديدة»، علما أنه تم البناء على قرابة 20 % من الجزيرة.

على حافة الجرف، توجد مجموعة كبيرة من المسابح والجاكوزي تذكّر بأن سانتوريني وجهة مكلفة أيضا.

في العام 2023، نقلت 800 سفينة سياحية حوالي 1,3 مليون مسافر، وفق اتحاد الموانئ اليونانية.





