السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحسن حركة السكك الحديدية في فرنسا

تحسن حركة السكك الحديدية في فرنسا
27 يوليو 2024 14:06

تحسنت حركة القطارات في فرنسا اليوم السبت، بعد أن تعرضت شبكة السكك الحديدية بالبلاد للتخريب، أمس الجمعة، قبيل مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024). وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية «إس.إن.سي إف» إن عملاءها عملوا طوال الليل من أجل إعادة الخدمات على خطوط القطارات فائقة السرعة «تي.جي.في» ، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم السبت. وتمسكت السلطات بخططها لإقامة مراسم افتتاح الأولمبياد أمس الجمعة، على الرغم مما وصفته بأنه هجوم منسق بشكل كبير على البنية التحتية للسكك الحديدية للقطارات السريعة.

وقالت الشركة: «استؤنفت حركة المرور صباح اليوم السبت، على خط القطارات فائقة السرعة الشرقي، حيث يتم تشغيل سبعة من عشرة قطارات تعمل في المتوسط، بتأخير ساعة إلى ساعتين في خطوط القطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الشمالية والغربية والجنوبية الغربية».

أخبار ذات صلة
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية»إس.إن.سي.إف"، أمس الجمعة إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.

وأفادت الشركة بأن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: د ب أ
فرنسا
آخر الأخبار
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
الرياضة
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
اليوم 15:49
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
علوم الدار
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
اليوم 15:39
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
الرياضة
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
اليوم 15:35
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
الرياضة
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
اليوم 15:30
«يد» مصر تتفوق على المجر
الرياضة
«يد» مصر تتفوق على المجر
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©