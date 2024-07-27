أميركا تثني على لقاء بلينكن ونظيره الصيني

أثنت الولايات المتحدة على محادثات "صريحة ومثمرة" أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم السبت، في لاوس وبحث خلالها مسألة تايوان والأزمة الأوكرانية.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان، إن بلينكن أجرى مع وانغ "محادثات صريحة ومثمرة حول مسائل ثنائية وإقليمية وعالمية جوهرية".

من جانبه، أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن المحادثات، التي جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، استمرت ساعة ونصف الساعة.

وأضاف المسؤول أن الوزيرين "أجريا محادثات موسعة بشأن تايوان".

وتطرق بلينكن كذلك، خلال المحادثات، إلى الأزمة الأوكرانية الحالية، وفق ما أورد المسؤول.