روسيا تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها سيطرت على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".

تقع هذه البلدة شرق مدينة "بوكروفسك" في قطاع "أوتشريتين" حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

بدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 الذي لم يحقق نتائجه المرجوة وسيطرة روسيا على مدينة "أفدييفكا" في فبراير.

وسيطرت موسكو، في الأسابيع والأشهر الماضية، على مزيد من القرى خاصة في شرق أوكرانيا. ولا يكاد يمر يوم دون أن تعلن روسيا سيطرتها على قرية جديدة.



