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سفن حربية روسية ترسو مجددا في كوبا

السفينة الروسية "سمولنيي" ترسو في كوبا
27 يوليو 2024 22:58

وصلت السفينة "سمولنيي" الروسية، اليوم السبت، إلى ميناء العاصمة الكوبية هافانا حيث سترسو ثلاثة أيام، بعد شهر ونصف الشهر من وصول أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوبا.
ودخلت السفينة، التابعة لأسطول البلطيق برفقة سفينة الدورية "نوستاشيمي" وناقلة النفط "يلنيا"، قبل الظهر إلى ميناء هافانا حيث استقبلت بإطلاق النار من المدفعية الكوبية.
واجتذبت السفينة اهتمام المارة والسياح.
وأعلنت السفارة الروسية، عبر منصة "إكس"، أنها "زيارة ودية إلى العاصمة الكوبية، مؤشر جديد إلى العلاقات الوثيقة بين شعبينا"، موضحة أن السفينة ستفتح أمام الزوار الأحد والاثنين.
ومنتصف يونيو توقفت أربع سفن روسية، بينها الغواصة النووية "كازان"، خمسة أيام في هافانا.
ويسجل وصول هذه السفن الروسية، التي ترسو على مسافة حوالى 150 كلم من سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، على خلفية الأزمة الأوكرانية الحالية.
وتزامن رسو السفن مع وجود الغواصة الهجومية النووية الأميركية "يو إس إس هيلينا" في كوبا في خليج غوانتانامو، القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ووصول سفينة الدوريات الكندية "إتش إم سي إس مارغريت بروك" إلى هافانا.

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