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رئيس الوزراء الهندي يزور أوكرانيا الشهر المقبل

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
27 يوليو 2024 23:27

قالت مصادر إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيسافر إلى كييف الشهر المقبل للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية في عام 2022.
وأضافت المصادر إن هذا يأتي بعد شهر من لقاء مودي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، بحسب قناة "إن دي تي في"، اليوم السبت.
في اليوم الذي حصل فيه رئيس الوزراء مودي على فترة ولاية ثالثة بعد انتخابات مجلس النواب، هنأه زيلينسكي ودعاه لزيارة أوكرانيا.
وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي في مارس من هذا العام، ناقش مودي سبل تعزيز الشراكة بين الهند وأوكرانيا، وأكد مجددا نهج البلاد الذي يدعو إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة. وقال رئيس الوزراء إن الهند ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي.
ومنذ أن بدأت الأزمة، أكدت الهند أنه لا يمكن وضع نهاية لها إلا من خلال الحوار والدبلوماسية، وقال رئيس الوزراء "إن الهند مستعدة للمساهمة في أي جهود سلام".
وكان رئيس الوزراء الهندي قد سافر أيضا إلى موسكو في وقت سابق من هذا الشهر في زيارة استغرقت يومين. وشدد رئيس الوزراء مودي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنه لا يمكن إيجاد حل للعنف في ساحة المعركة.
وقال "لقد دعت الهند دائما إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سلامة الأراضي والسيادة. لا يوجد حل في ساحة المعركة. الحوار والدبلوماسية هما السبيل للمضي قدما".

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