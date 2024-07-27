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إغلاق المؤسسات والمصارف في إيران الأحد بسبب الحر

رجل يغسل وجهه بالمار البارد اتقاء للحر الشديد
27 يوليو 2024 23:44

أمرت الحكومة الإيرانية المؤسسات العامة والبنوك بإغلاق أبوابها، غدا الأحد، كما طلبت من السكان تجنب مغادرة منازلهم، في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقالت هيئة الطوارئ الوطنية الإيرانية إن ما لا يقل عن 225 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بسبب الحرارة الشديدة منذ الجمعة، فيما أبلغ المسؤولون عن استهلاك قياسي للطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن بيان حكومي، أن "البنوك والمؤسسات العامة الأخرى ستغلق الأحد من أجل حماية صحة الناس والحفاظ على الطاقة".
وقلصت ساعات عمل القطاع العام إلى النصف، اليوم السبت، وهو أول أيام الأسبوع في إيران.
وحددت الحكومة، اليوم السبت، وقت فتح البنوك والمؤسسات الحكومية الأخرى عند الساعة السادسة صباحا للسماح للناس بإنجاز أعمالها قبل ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت وكالة "إرنا" أن ساعات العمل انخفضت، السبت، إلى النصف، ما ساعد بتوفير ألف ميغاواط من الكهرباء.

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المصدر: آ ف ب
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