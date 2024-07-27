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قتلى جراء هجمات على أوكرانيا

قصف على منطقة خيرسون في أوكرانيا
28 يوليو 2024 00:26

قال مسؤولون إن هجمات أودت بحياة أربعة مدنيين على الأقل السبت في مناطق مختلفة من أوكرانيا.
في "سومي" بشمال شرق البلاد، وهي منطقة حدودية، قُتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما وأصيب 12 شخصا في هجوم صاروخي على بلدة "هلوخيف"  الصغيرة، حسبما قال مكتب المدعي العام الأوكراني.
وكان من بين الجرحى ستة أطفال.
وإلى الشرق في خاركيف التي تتعرض أيضا لهجمات، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن شخصا لقي حتفه في قصف بالقرب من مدينة "تشوهيف".
في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قال مسؤولون إن شخصين قتلا، أحدهما في المركز الإداري الذي يطلق عليه أيضا خيرسون، والآخر بالقرب من مدينة "بيريسلاف" إلى الشمال.

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