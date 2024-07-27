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الفلبين: رصد تسرب نفطي من ناقلة غارقة

الفلبين: رصد تسرب نفطي من ناقلة غارقة
28 يوليو 2024 02:03

مانيلا (وكالات)

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ذكر خفر السواحل في الفلبين، أمس، أن جزءاً من 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي تحملها ناقلة نفط، غرقت وسط أمواج عاتية، بدأ يتسرب إلى خليج مانيلا. 
ولا يزال التسرب ضئيلاً، ولكن السلطات طلبت من الصيادين تفادي المنطقة، لأن الأسماك ربما تكون ملوثة. وقال الأدميرال أرماند باليلو، من خفر السواحل، إن الغواصين فحصوا هيكل ناقلة النفط «إم.تي.تيرا نوفا» المنكوبة، صباح أمس ووجدوا «تسريبات ضئيلة» في الصمامات. 
وأضاف أن «الوضع ليس مثيراً للقلق بعد، لأن كمية صغيرة فقط تتدفق ولكن الخزان سليم». وتابع بالقول إن التسرب النفطي المرئي امتد من مسافة أولية بلغت ثلاثة كيلومترات إلى ما بين 12 و14 كيلومتراً تقريباً. وتابع: «لا نريد أن نصطاد هناك الآن، ربما نصاب بالمرض، نبذل قصارى جهدنا حتى لا تتأثر سبل عيش صيادينا». وكانت قوات خفر السواحل والمسؤولون في الفلبين أعلنوا الخميس الماضي، إن ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي غرقت في الفلبين، بعد أن ضربتها أمواج قوية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم عمل الناقلة وأثار مخاوف بشأن حدوث تسرب زيتي في خليج مانيلا. 
وقالت قوات خفر السواحل إنه تم إنقاذ 16 من أفراد طاقم الناقلة «ام تي تيرا نوفا» عقب انقلاب الناقلة في خليج مانيلا قبالة بلدة ليماي في إقليم باتان، على بعد 40 كيلومتراً غرب مانيلا خلال الليل.

الفلبين
مانيلا
النفط
الصيادين
الأسماك
خفر السواحل
الوقود
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