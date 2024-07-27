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ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية

ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
28 يوليو 2024 02:04

واشنطن (وكالات)

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أعلن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، أمس، أنه سيواصل عقد تجمعات خارجية، في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر. وأضاف ترامب الرئيس السابق على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التابعة له «سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة، ووافق جهاز الخدمة السرية على تكثيف عملياته بشكل كبير، إنهم قادرون جدا على فعل ذلك، يجب ألا نسمح لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية التعبير والتجمع».
وقال المرشح الجمهوري، إنه سيعود لعقد تجمع انتخابي كبير في بتلر بولاية بنسلفانيا البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه خلال تجمع انتخابي منذ ما يقرب من أسبوعين.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل». ولم يحدد موعد التجمع، لكنه قال ترقبوا التفاصيل.
وأصيب ترامب قبل أسبوعين عندما أطلق مسلح يبلغ من العمر 20 عاماً النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، أمس الأول، أن إصابة ترامب في أذنه اليمنى نتجت عن رصاصة.
في الأثناء، انتقد دونالد ترامب منافسته الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، لعدم حضورها كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس، الأربعاء الماضي.

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