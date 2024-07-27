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محكمة نيجيرية تدين العشرات بتهمة الإرهاب

محكمة نيجيرية تدين العشرات بتهمة الإرهاب
28 يوليو 2024 02:03

أبوجا (الاتحاد)

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أصدرت محكمة في نيجيريا أحكاماً بالسجن على متهمين، في قضايا تتعلق بالإرهاب. وسط تقارير تشير إلى أن معظم المتهمين أعضاء في جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، التي نفذت عمليات خطف وهجمات انتحارية في البلد الواقع بغرب أفريقيا. وقال المدعي العام، وزير العدل النيجيري، لطيف فاجبيمي، إن المحكمة دانت 85 شخصاً بتمويل الإرهاب، كما دانت 22 شخصاً آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، مثل التعذيب والاغتصاب. وحُكم على المتهمين الآخرين بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب. وجاء في بيان رسمي أنه حكم على المتهمين بالسجن لمدد مختلفة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
 وفي سياق آخر، قُتل 7 عسكريّين نيجيريين بانفجار لغم أرضي في شمال شرق البلاد، في منطقة ينشط فيها تنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»، أمس، عن مصادر محلية. ووفقاً لهذه المصادر فإنّ العسكريين كانوا متوجّهين إلى بلدة «كوكاوا» عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بشاحنتهم. وحمّلت المصادرُ مسؤوليةَ الهجوم لتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، الفصيل الإرهابي الذي نفذ العديد من الهجمات في منطقة بحيرة تشاد.

محكمة
نيجيريا
الإرهاب
بوكو حرام
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