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«سنتكوم»: تدمير 6 مسيّرات و3 زوارق حوثية

سيارتان تابعتان للأمم المتحدة في ميناء الحديدة (أرشيفية)
28 يوليو 2024 02:04

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أنها دمرت 6 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، إلى جانب تدمير 3 زوارق مسيَّرة تابعة للحوثيين أيضاً، قبالة سواحل اليمن. وأوضحت «سنتكوم»، في بيان أصدرته أمس، أن هذه المسيَّرات والزوارق كانت تشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد هاجمتا أهدافاً لجماعة «الحوثي» في محافظة الحديدة، غربي اليمن، الجمعة الماضي. وبحسب التقارير الإعلامية، فيما نفذت قوات التحالف 5 غارات على الأقل، وقصفت المطار الدولي في مدينة الحديدة.
 ومنذ نوفمبر من العام الماضي، هاجم «الحوثيون» عشرات السفن التجارية المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن. ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي وإطلاق عملية «حارس الازدهار» لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.
وفي سياق آخر، اشتعلت النيران في أحد خزانات وقود المنشآت النفطية في ميناء الحديدة، أمس، بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء. وقالت مصادر محلية لوسائل الإعلام الدولية إن الخزان رقم 38 (بترول)، بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي. وشنت طائرات إسرائيلية، السبت، غارات جوية عديدة على الميناء ومحيطه، في عملية ذكر الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية.
وتسبب القصف بأضرار كبيرة في الميناء واحتراق معظم خزانات الوقود التي ظلت تشتعل النيران بداخلها لمدة خمسة أيام، قبل الإعلان عن إخمادها في وقت لاحق.

اليمن
الحديدة
ميناء الحديدة
القيادة المركزية الأميركية
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