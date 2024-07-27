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«آسيان» تعبّر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة

«آسيان» تعبّر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة
28 يوليو 2024 02:04

فينتيان (وكالات)

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عبّرت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، أمس، عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة و«العدد المروع» للقتلى هناك.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة «تعمل يومياً بشكل حثيث» من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين.
جاء ذلك في تصريحات لبلينكن خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان». وجاءت تصريحاته بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم.
وأضافت مرسودي «لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة».

آسيان
غزة
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