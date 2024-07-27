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غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
28 يوليو 2024 02:03

بيروت (الاتحاد) 

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وخرق جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وقرى وبلدات قضاء مرجعيون ومنطقة جزين في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات كفركلا وأطراف ميس الجبل والعديسة في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة، بحسب ما أعلنت تقارير إعلامية. 
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن سفينة حربية تابعة للأسطول الإسرائيلي، وبالتعاون مع القوات الجوية، اعترضت مسيّرة قادمة من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت «واي نت»، أمس، إنه يسود اعتقاد بأن المسيّرة كانت تستهدف منصة غاز بالمنطقة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان غرضها الاستطلاع أو تنفيذ هجوم.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر مسلحة في الجنوب اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

لبنان
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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