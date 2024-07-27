الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة

عبدالله أبوضيف (رفح)

أفادت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة الدولية باسم منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال في غزة يعانون من العديد من التحديات الصحية بسبب القصف المتواصل وتدمير البنية التحتية لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والاكتظاظ والنزوح المستمر ونقص التغذية وقلة النوم بسبب الرعب الذي يعانون منه.

وقالت مارجريت هاريس، في تصريحات لـ«الاتحاد» إن المنظمة رصدت انتشار العديد من الأمراض المعدية بين السكان ولاسيما تلك التي تسبب الإسهال والتهابات الحلق والرئة والتهابات الجلد فيما يشكل نقص الغذاء تحدياً خطيراً لصحة الأطفال وحياتهم.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار لتوفير وصول غير مقيد إلى جميع سكان غزة من قبل الشركاء الصحيين والإنسانيين وذلك للسماح بتوسيع نطاق التدخلات الخاصة بالوقاية من الأمراض ومكافحتها بشكل كبير.

وقالت إن المنظمة تعمل بشكل عاجل لإغاثة الأطفال من خلال 4 مراكز لا تزال تعمل حيث تم قبول 113 طفلاً يعانون سوء تغذية حاداً في المراكز التعليمية، ومنذ 7 أكتوبر 2023 تم تسجيل 995000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، بالإضافة إلى 577000 حالة إسهال.

فيما تم اكتشاف 77958 حالة طفح جلدي، و10038 حالة قوباء، و11214 حالة جدري الماء، و107000 حالة متلازمة اليرقان الحادة «يشتبه في التهاب الكبد الوبائي أ». كما يشتبه في حالات التهاب السحايا والنكاف.

وأشارت المنظمة إلى أن أوامر الإخلاء المتكررة والأعمال العدائية المتواصلة تزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفيما يتعلق بفيروس شلل الأطفال على وجه التحديد، ناشدت مع اليونيسف والأونروا والشركاء، جميع الأطراف على دعم جهود القضاء على شلل الأطفال من خلال ضمان تطعيم جميع الأطفال ضد المرض.

وأمس الأول، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة، وسيتم توزيعه على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى، بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.

وذكر غيبريسوس: «رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، فإنه دون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت، قبل إصابة آلاف الأطفال، الذين أصبحوا بلا حماية».

وأضاف: «الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخاصة الرضع دون سن الثانية، وذلك بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الصراع المستمر منذ 9 أشهر».

وفي السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع.

وقالت الوزارة: «إن زيادة أعداد النازحين وتكدسهم دون ماء وبين أماكن جريان مياه الصرف الصحي حيث النفايات المتكدسة ودون توفر مواد النظافة الشخصية يجعل الأمور مواتية تماماً لانتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي تنتشر كالنار في الهشيم بين جموع النازحين».