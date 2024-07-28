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إجلاء آلاف السكان جراء حريق "بارك فاير" في كاليفورنيا

إجلاء آلاف السكان جراء حريق "بارك فاير" في كاليفورنيا
28 يوليو 2024 09:04

تم إجلاء 4000 شخص عن منازلهم إثر حريق "بارك فاير" - أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية فيما لاتزال الظروف القاسية لهذا الحريق تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء على الرغم من جهود حوالي 2500 شخص وأكثر من عشر مروحيات وعدد من الطائرات.

وحسب وسائل إعلام دولية ومحلية التهم الحريق الذي اندلع منذ 3 أيام ما يقرب من 142 ألف هكتار أمس السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية فيما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مساء الجمعة، حالة الطوارئ في مقاطعتين مهددتين بالحرائق، بهدف تسريع إجراءات السلطات.

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وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصاً، وكان الحريق الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ كاليفورنيا.

المصدر: وام
حرائق كاليفورنيا
كاليفورنيا
حرائق الغابات
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