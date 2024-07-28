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حريق في منشأة روسية للنفط إثر هجوم بمسيرات

اندلاع حريق في منشأة روسية للنفط إثر هجوم
28 يوليو 2024 16:40

قال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الأحد، إن النيران اندلعت في ثلاثة خزانات في مستودع للنفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة.
وذكر سميرنوف، عبر تطبيق تلغرام، أن حريقا أخمد في أحد الخزانات بسرعة، إلا أن 82 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين مع استخدام 32 وحدة من المعدات.
واضاف القائم بأعمال حاكم منطقة أن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بالمنطقة، وأسفرت عن إصابة شخص.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن قواتها هاجمت مستودع "بوليفايا" لتخزين النفط في منطقة كورسك، ما أسفر عن "انفجارات قوية" وحريق وإنهم لا يزالون يقيّمون الأثر الكامل للهجوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين فوق كورسك.

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