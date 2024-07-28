فرنسا: حركة القطارات تعود إلى طبيعتها غدا

تعود حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها "اعتبارا من صباح الاثنين" حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية، اليوم الأحد، مع "انتهاء العمل بالكامل" على إصلاح الخطوط التي تضررت بسبب أعمال التخريب قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الوضع على المحور الأطلسي، اليوم الأحد، "شبه طبيعي" وأن "ثلاثة قطارات سريعة من أصل أربعة" تسير على المحور الشمالي "بدون أي إطالة في فترة الرحلة".

ليل الخميس الجمعة، قطعت كابلات الألياف الضوئية التي تمر قرب السكك الحديد وتضمن نقل معلومات السلامة للسائقين (الأضواء الحمراء والتحويل...) وأضرمت النيران فيها عند محطات الإشارة الاستراتيجية.

وأحبط عمل تخريبي على الخط الجنوبي الشرقي من قبل عمال السكك الحديد الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة ليلا.

وأحدثت عملية التخريب فوضى عارمة في المحطات، الجمعة، في ذروة الازدحام للمغادرين والعائدين من العطلة الصيفية، وقبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.

وذكرت الشركة، اليوم الأحد، أنه "بفضل التعبئة الاستثنائية للعاملين في شركة السكك الحديد الوطنية، الذين اجتهدوا منذ صباح الجمعة، انتهت أعمال الإصلاح بالكامل على جميع خطوط القطارات السريعة المتضررة من أعمال التخريب".

وأضافت "كانت مراحل الاختبار ناجحة ويمكن الآن استخدام الخطوط بشكل طبيعي". وأكدت الشركة أنه "اعتبارا من صباح الاثنين، لن يكون هناك أي اضطرابات".