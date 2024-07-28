حملة كامالا هاريس تجمع عشرات الملايين في أسبوع

قالت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إنها جمعت 200 مليون دولار أميركي وسجلت 170 ألف متطوع جديد خلال أسبوع منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة.

وأنهى الرئيس جو بايدن مساعيه للترشح لفترة جديدة يوم الأحد الماضي وأيد ترشح هاريس لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يريد العودة إلى البيت الأبيض.

وقال روب فلاهيرتي نائب مدير حملة هاريس، على موقع إكس "خلال أسبوع من بدء حملتنا، جمعت هاريس 200 مليون دولار. 66 بالمئة من المبلغ من متبرعين جدد. وسجلنا 170 ألف متطوع جديد".

وحصلت هاريس على دعم أغلبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وهو ما يضمن على الأرجح إعلانها مرشحة الحزب للرئاسة الشهر المقبل.

وانسحب بايدن من السباق بعد أدائه في المناظرة التلفزيونية أمام ترامب في أواخر يونيو الماضي. وتعهد بايدن بالبقاء في منصب الرئيس حتى انتهاء ولايته في 20 يناير 2025.

وقال مكتب هاريس، وهي أول امرأة أميركية تشغل منصب نائب الرئيس، إنها تلقت أول 100 مليون دولار من الداعمين خلال 36 ساعة بعد إعلان بايدن الانسحاب من السباق.