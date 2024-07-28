روسيا تعلن تحقيق إنجاز جديد في جبهة القتال في أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، مواصلة تقدمها الميداني على الجبهة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، بالسيطرة على بلدتي "بروغريس" و"يفغينيفكا" الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.

وأضافت الوزارة أن "وحدات من مجموعة القوات المركزية" سيطرت على "بلدتي بروغريس ويفغينيفكا (...) خلال عمليات نشطة".

كذلك، أعلن الجيش الروسي، أمس السبت، السيطرة على قرية "لوزوفاتسكي" الواقعة في المنطقة نفسها.

وبدأت روسيا تكتسب مزيدا من المساحات منذ الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 الذي لم يحقق أهدافه.