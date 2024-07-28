ارتفاع نسبة تأييد الناخبين الأميركيين لكامالا هاريس

أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الأحد، أن نسبة الناخبين المؤيدين لترشح كامالا هاريس للرئاسة الأميركية شهدت ارتفاعا منذ قرار جو بايدن التخلي عن خوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لترشيح نائبته.

أجري الاستطلاع الجديد من قبل شبكة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية ومؤسسة "إبسوس" يومي 26 و27 يوليو الجاري.

وكشف استطلاع الرأي، الذي استند إلى عينة وطنية عشوائية شملت 1200 من الأميركيين البالغين، أن نسبة التأييد لهاريس ارتفعت إلى 43% من 35% قبل أسبوع، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع يبلغ 3 نقاط مئوية.

وأظهر الاستطلاع أن 42% من المشاركين في الاستطلاع كانوا غير مؤيدين لهاريس، مقابل 46% في السابق. تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي جمعت فيه حملة هاريس 200 مليون دولار أميركي خلال الأسبوع الذي انضمت فيه نائبة الرئيس للسباق الرئاسي 2024.