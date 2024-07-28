قتلى بتدافع في عاصمة الكونغو الديموقراطية

قتل سبعة أشخاص في تدافع في ملعب في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقعت الحادثة في ملعب "ستاد دو مارتير" في شمال العاصمة أثناء حفل موسيقي إنجيلي.

وذكرت شبكة البث الرسمية "آر تي إن سي"، على منصة "إكس"، أنه "أحصي سبعة قتلى فيما أُدخل عدد من الأشخاص إلى قسم العناية المركّزة".

وقالت السلطات المحلية، في بيان في وقت متأخر أمس السبت، إن "الاكتظاظ وتحرّكات الحشود" في الملعب "أدت إلى مصرع الرجال".

يتسع الملعب لثمانين ألف شخص فيما أشار منظّمو الحدث إلى أن 30 ألف شخص حضروا الحفل.

وأفادت الهيئة المنظّمة للحفل "ماجابو غوسبل"، في بيان "علمنا ببالغ الحزن بوفاة الناس الذين خسروا حياتهم بينما كانت أجهزة الأمن تحاول تحييد بعض مثيري المشاكل".

أسفر تدافع في الملعب ذاته عام 2022 عن مقتل 11 شخصا، هم تسعة متفرّجين وعنصرا شرطة.