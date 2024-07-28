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ماليزيا تطلب الانضمام إلى "بريكس"

أنور إبراهيم يستقبل وزير الخارجية الروسي لافروف
28 يوليو 2024 21:46

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأحد، إن ماليزيا أرسلت طلبا إلى روسيا للانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأضاف أنور، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن "رغبة ماليزيا في الانضمام إلى منظمة بريكس هي الجوهر الرئيسي لمناقشاته مع وزير الخارجية الروسي الزائر سيرغي لافروف الذي زار رئيس الوزراء اليوم الأحد في مجمع سيري بيردانا".
وأوضح البيان أن "ماليزيا أرسلت خطابا لطلب الانضمام إلى منظمة (بريكس) إلى روسيا كرئيس لمجموعة بريكس، إلى جانب التعبير عن انفتاحها للمشاركة كدولة عضو أو شريك استراتيجي".
تأسست مجموعة بريكس في عام 2009 كمنصة تعاون للاقتصادات الناشئة، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى التكتل في عام 2010. وقد تم توسيع التكتل الآن ليشمل الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران.
وتساهم "بريكس" الآن في ربع الاقتصاد العالمي، وتمثل خمس التجارة العالمية وحوالي 40% من سكان العالم.

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المصدر: د ب أ
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