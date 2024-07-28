الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الطقس يساعد رجال الإطفاء في مكافحة حريق كاليفورنيا

حريق غابات في كاليفورنيا
28 يوليو 2024 23:00

ساعدت درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المرتفعة في شمال ولاية كاليفورنيا جهود رجال الإطفاء في إبطاء حريق هائل دمر أكثر من 350 ألف فدان في الغرب الأميركي، وقد يستمر لأسابيع أخرى.
وتضاعف حجم حريق "بارك فاير" في كاليفورنيا، الذي تقول السلطات إنه بدأ جراء فعل متعمد، منذ أمس الأول الجمعة، حيث أحرق أجزاء من مقاطعات بوت، وبلومس، وشاستا، وتهاما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
وأصبح الحريق الأكبر النشط تشهده الولاية وأحد أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا.
وتم احتواء الحريق بنسبة 12% حتى صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.
ويعمل نحو 4 آلاف من رجال الإطفاء بالإضافة إلى أفراد آخرين على احتواء الحريق سريع الانتشار الواقع على بعد حوالي 85 ميلا (137 كيلومترا) شمال ساكرامنتو، عاصمة الولاية.
وقال ديفيد رو، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "شهدنا برودة شديدة في جميع أنحاء شمال كاليفورنيا أمس، ومن غير المرجح أن تزيد حدة الحريق كما كان في أواخر الأسبوع الماضي، وأعتقد أن حدته كانت أقل كثيرا أمس مقارنة بالأيام القليلة الأولى من الحريق".

أخبار ذات صلة
إجلاء آلاف السكان جراء حريق "بارك فاير" في كاليفورنيا
تنبيه من "الوطني للأرصاد"
المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
حريق غابات
الطقس
الرطوبة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
اليوم 17:02
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
أميركا والهند تبحثان إحلال السلام في أوكرانيا
اليوم 23:23
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
الرياضة
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
اليوم 23:16
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس تبدأ استلام ملفات الترشح للرئاسة غدا
اليوم 23:13
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
الرياضة
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©