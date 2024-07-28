أميركا والهند تبحثان إحلال السلام في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد، اليوم الأحد، أهمية إحلال "السلام العادل والدائم" في أوكرانيا وذلك خلال اجتماع مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار.

جاءت المباحثات وسط أنباء عن زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا في أغسطس المقبل.

وأفادت عدة وسائل إعلام هندية مؤخرا بأن مودي سيقوم على الأرجح بزيارة لأوكرانيا في أغسطس.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى له لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وتأتي بعد أسابيع قليلة من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان اليوم عن الاجتماع بين بلينكن وجيشينكار "أكد الوزير بلينكن أهمية إحلال السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وحثت الهند البلدان على حل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.