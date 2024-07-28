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رئيسة وزراء إيطاليا: إعادة إطلاق التعاون مع الصين

شاشة تعرض التغطية الإخبارية للقاء جورجا ميلوني مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين (أ ف ب)
29 يوليو 2024 01:14

بكين (الاتحاد)

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تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، بـ«إعادة إطلاق» التعاون مع الصين، إذ وقعت على خطة عمل مدتها ثلاث سنوات خلال أول زيارة رسمية لها إلى بكين منذ توليها منصبها.
جاء ذلك خلال اجتماع ميلوني مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، مع سعي روما لتعزيز علاقاتها التجارية مع بكين.
وقالت ميلوني، إن زيارتها التي تستمر خمسة أيام تمثل «دليلاً على وجود إرادة لبدء مرحلة جديدة وإعادة إطلاق تعاوننا الثنائي».
وأضافت أن خطة العمل تهدف إلى تجربة أشكال جديدة من التعاون.
وقالت ميلوني إن مذكرة التعاون الصناعي التي وقعتها إيطاليا والصين «تشمل قطاعات صناعية استراتيجية، مثل التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية والطاقة المتجددة».
وتلتقي ميلوني مع شي وكبير المشرعين الصينيين تشاو له جي.
كما شاركت ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الصيني، الذي دُعيت إليه شركات إيطالية، منها «بيريللي لصناعة الإطارات» و«إيني للطاقة»، وشركة الصناعات الدفاعية «ليوناردو».
وقالت ميلوني، إن المنتدى «يعطي إشارة أخرى للمصلحة المتبادلة، لتحقيق مزيد من التوازن بين مصالحنا وتبادلاتنا التجارية».
وقال لي في افتتاح المنتدى «يتعين على الصين وإيطاليا تبني عقلية الفوز المتبادل وزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مما يجعل التعاون أكثر فاعلية واستدامة».

إيطاليا
الصين
جورجيا ميلوني
بكين
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