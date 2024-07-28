الإثنين 29 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الجزائري يقضي على 3 إرهابيين غربي العاصمة

أفراد من الجيش الجزائري (أرشيفية)
29 يوليو 2024 01:13

الجزائر (وكالات)

أخبار ذات صلة
دعوات لمقاربة شاملة ضد التطرف في الصومال
محكمة نيجيرية تدين العشرات بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، القضاء على ثلاثة إرهابيين مسلحين في ولاية عين الدفلى غربي الجزائر العاصمة. وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة «العطاف» بولاية عين الدفلى غربي العاصمة. 
 وقال بيان الوزارة، إن «مفرزة من الجيش الوطني الشعبي تمكنت مساء يوم السبت 27 يوليو 2024، من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين، إثر اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية تم العثور عليها بعد عملية بحث وتمشيط بمنطقة (تاشتة زوقاغة) بالعطاف في ولاية عين الدفلى غربي العاصمة».

الجيش الجزائري
الجزائر
الإرهاب
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
اليوم 09:17
مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا
الرياضة
مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا
اليوم 12:45
جائزة الإبداع الرياضي تُحفّز الرياضيين العرب للتألق في «أولمبياد باريس»
الرياضة
جائزة الإبداع الرياضي تُحفّز الرياضيين العرب للتألق في «أولمبياد باريس»
اليوم 12:30
محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
علوم الدار
محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
اليوم 12:23
علم الإمارات
علوم الدار
حاكم تتارستان يشيد بجهود الإمارات في إعلاء قيم التسامح والتعايش
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©