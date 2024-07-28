«الرئاسي» اليمني: نتضامن مع المنظمات الإنسانية في مواجهة انتهاكات «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، عن تضامنه مع مجتمع العمل الإنساني والحقوقي ضد انتهاكات جماعة «الحوثي»، وقال إنه يتطلع إلى مضاعفة جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية اليمنية في تسهيل عمل المنظمات الدولية، وتحسين وصول المواطنين اليمنيين إلى خدماتها المدعومة من مجتمع المانحين. جاء ذلك خلال لقاء العليمي، أمس، في القصر الجمهوري بمدينة المكلا، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة مدير برنامج مشروع المدن الحضرية ومشروع رأس المال البشري، فياض أحمد رسول.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة، عن تضامنه مع مجتمع العمل الإنساني والحقوقي ضد انتهاكات جماعة «الحوثي» التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية في الفترة الأخيرة.

وتطرّق اللقاء بين الجانبين إلى تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وفرص توسيع دعمه الإنمائي والخدمي في مختلف المجالات. وقدم الوفد الأممي شرحاً حول المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة في محافظة حضرموت، وخططه لتوسيع تدخلاته نحو مدن أخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية (خصوصاً في قطاعات الأشغال والصرف الصحي)، والتعليم، والطاقة المتجددة.

وفي سياق آخر، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أمطاراً غزيرة ضربت منطقة القفلة بمحافظة عمران اليمنية، مما أسفر عن تضرر 800 أسرة وتشريد العديد من العائلات من منازلها. وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن حوالي 300 عائلة من النازحين و500 عائلة من السكان المحليين تضرروا بشكل مباشر جراء هذه الأمطار التي تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والممتلكات.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، والتي تشمل توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى المؤقت والمساعدات غير الغذائية.

وعلى مستوى آخر، قالت مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية، أمس، لوسائل إعلام يمنية محلية، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المدنية من مطار صنعاء الدولي إلى كلٍّ من القاهرة والهند، اعتباراً من مساء اليوم، بعد توقف دام لعشر سنوات. ووفقاً للمصادر، فمن المقرر أن تشهد الوجهة بين صنعاء والقاهرة رحلة يومية، بينما ستشهد الوجهة بين صنعاء والهند رحلتين أسبوعياً.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس الماضي تشغيل ثلاث رحلات يومياً من صنعاء إلى عمان، وذلك بناء على اتفاق تم مؤخراً بين الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» برعاية أممية. وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد علقت رحلاتها الجوية من وإلى مطار صنعاء عقب احتجاز «الحوثيين» أربعاً من طائراتها في مطار صنعاء الدولي عند نقل الحجاج من السعودية.

وأعلن هانس جروندربج، المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء الماضي، عن اتفاق بين الحكومة و«الحوثيين» على تدابير للتهدئة، وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين. وشمل الاتفاق إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها فضلاً عن تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة بناءً على خريطة طريق.