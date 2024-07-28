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إسرائيل تدعو لإخلاء مخيم البريج

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم البريج (أرشيفية)
29 يوليو 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

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دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، الفلسطينيين في مخيم البريج الواقع وسط قطاع غزة إلى إخلاء المخيم، والتوجه نحو «المنطقة الإنسانية» المخصصة. 
وطُلب من السكان المغادرة على الفور حفاظاً على سلامتهم والذهاب إلى منطقة المواصي الإنسانية.
ونشر الجيش الإسرائيلي، قائمة بالأماكن التي يجب إخلائها بجانب البيان الذي أصدره، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. 
وقال إن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد أي مجموعات مسلحة في مخيم البريج. 
وفي السياق، قُتل 5 أشخاص بينهم رضيعة في غارة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي التي سبق للجيش الإسرائيلي أن صنفها بـ«الآمنة» في خان يونس جنوب غزة، وفق ما أكد الدفاع المدني.
وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في القطاع محمد المغير، إن هناك «5 قتلى و7 إصابات تمت إعادة نلقهم إلى مستشفى ناصر الطبي» بعدما كانوا في المستشفى الكويتي.
وكان المستشفى الكويتي التخصصي أكد «وصول 3 قتلى بينهم طفلة رضيعة وعدد من الإصابات، جراء استهداف طائرات إسرائيلية لخيام النازحين في شارع الإسطبل في مواصي خان يونس». 
ونفّذت إسرائيل عملية عسكرية في خان يونس شملت منطقة المواصي التي أعلنتها في وقت سابق على «آمنة» ولجأ إليها عشرات آلاف النازحين. وقال الدفاع المدني أمس الأول إن العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس أسفرت عن مقتل 170 شخصاً وإصابة المئات منذ الإثنين الماضي. 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق العملية لوقف إطلاق الصواريخ من المنطقة التي شهدت بالفعل قتالاً عنيفاً في وقت سابق من العام.

الجيش الإسرائيلي
فلسطين
إسرائيل
مخيم البريج
غزة
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