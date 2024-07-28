أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ناغورني قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.

وقال أردوغان، خلال اجتماع في مدينة "ريزا" مسقط رأسه "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء لفلسطين. تماما كما دخلنا قره باغ، قد نفعل شيئا مماثلا (معها)".

وأضاف أردوغان، في خطاب بثه التلفزيون "لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك... يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات".

كان أردوغان يشير على ما يبدو إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا في الماضي.

وتنفي تركيا أن يكون لها أي دور مباشر في العمليات العسكرية لأذربيجان في إقليم ناغورني قرة باغ، لكنها قالت العام الماضي إنها تستخدم "كل الوسائل" ومنها التطوير والتدريب العسكري لدعم حليفتها.