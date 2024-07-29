زعيم كوريا الشمالية يقود عملية إنقاذ السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك وقاد عملية لإنقاذ حوالي 5 آلاف من السكان المعزولين باستخدام المروحيات العسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم زار المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في مدينة سينويجو وبلدة أويجو بإقليم شمال فيونجان الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة قياسية على الحدود الشمالية لكوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة المركزية أن أكثر من 5 آلاف شخص تم عزلهم في المناطق المعرضة للفيضانات في المدينة الحدودية الشمالية والبلدة، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر أمنوك، المعروف أيضاً باسم نهر يالو، إلى مستوى خطير.

ووفقاً لتعليمات كيم، حشدت القوات الجوية طائراتها المروحية التي يبلغ عددها عشر طائرات للقيام بأكثر من 20 جولة من الرحلات المكوكية لإنقاذ السكان.

وقالت الوكالة إن زعيم البلاد "شدد مراراً على ضرورة إنقاذ الجميع. كما حرص على إعادة تنظيم رحلات الاستطلاع عدة مرات حتى في المناطق التي اكتملت فيها عملية الإنقاذ".