الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرياح والحرارة المرتفعة تؤججان الحريق الضخم في كاليفورنيا

الرياح والحرارة المرتفعة تؤججان الحريق الضخم في كاليفورنيا
29 يوليو 2024 09:14

واصلت فرق الإطفاء في كاليفورنيا جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع في شمال الولاية قبل أربعة أيام وأجّجته الأحد رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية إنّ "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة التهم حتى مساء الأحد أكثر من 144,500 هكتار من المساحات الخضراء.

و"بارك فاير" الذي اندلع قرب بلدة تشيكو يصبح بذلك سابع أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ الولاية.
وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح يوم السبت، مستفيدة في ذلك من تراجع قوة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فتمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة 12%، بحسب الوكالة.
لكنّ الأحوال الجوية مالت الأحد لصالح الحريق إذ ارتفعت درجات الحرارة واشتدّت قوة الرياح، وفقاً للوكالة.
وتسبّب الحريق حتى الآن بإجلاء 4200 شخص من مقاطعة بوتي.

أخبار ذات صلة
غوتيريش يحذّر: البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة"
21 يوليو اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق
المصدر: وكالات
الحرارة
الرياح
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©