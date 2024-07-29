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القوات الروسية تتقدم نحو مدينة أوكرانية استراتيجية

آثار قصف ومعارك في منطقة دونيتسك
29 يوليو 2024 17:19

قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة "بوكروفسك" الاستراتيجية شرق البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها.
وأوضحت هيئة الأركان العامة، في تقرير دوري حول مستجدات الأزمة، أن القتال في جبهة "بوكروفسك" كان الأعنف من أي مكان آخر في الشرق. وأضافت أن أوكرانيا صدت 52 هجوما روسيا في المنطقة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
تقع "بوكروفسك" على طريق رئيسي حيوي لنقل الإمدادات إلى مواقع تحت سيطرة أوكرانيا مثل بلدتي "تشاسيف يار" و"كوستيانتينيفكا".
وقالت هيئة الأركان، في بيان "انصب تركيز هجمات روسيا على جيلان ونوفوليكساندريفكا"، مشيرة إلى بلدتين تقعان إلى الشرق من "بوكروفسك".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن قواتها سيطرت على قريتي "بروريس" و"ييفهينيفكا" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وتقع المنطقتان السكنيتان شرق "بوكروفسك".

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المصدر: رويترز
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