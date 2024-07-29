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مصر تحكم بإعدام مدانين في قضية "خلية داعش كرداسة"

مبنى المحكمة العليا في مصر
29 يوليو 2024 18:18

قضت الدائرة الثالثة إرهاب  في مصر بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين بعد إدانتهما بالانضمام إلى خلية "داعش كرداسة".
وعاقبت المحكمة، في جسلة عقدتها اليوم الاثنين، متهما بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات وبالسجن المشدد 5 سنوات لأشخاص آخرين أدينوا في القضية نفسها.
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين "تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

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المصدر: د ب أ
مصر
محاكمة
الإعدام
الإرهاب
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