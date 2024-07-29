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بدء استقبال ملفات الترشح للرئاسة في تونس

بدء استقبال ملفات الترشح للرئاسة في تونس
29 يوليو 2024 19:10

انطلقت، اليوم الاثنين، عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
من بين المرشحين الرئيس قيس سعيّد الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية.
وقدم العامل فتحي كريمي (59 عاما) ملف ترشحه، اليوم الاثنين، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وتشترط هيئة الانتخابات أن يحصل المرشح على تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه "كادوريم".
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.

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المصدر: آ ف ب
تونس
الانتخابات الرئاسية
الترشح
طلبات الترشح
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