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الرئيس الأوكراني يتفقد جبهة القتال

زيلينسكي يتفقد جبهة القتال
29 يوليو 2024 19:20

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه توجه إلى منطقة "فوفشانسك" على الجبهة في خاركيف بشمال شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا.
وفتحت القوات الروسية جبهة جديدة في شمال المنطقة في مايو الماضي وتوغلت بسرعة لمسافة عشرة كيلومترات. وأوقف الجيش الأوكراني، في وقت لاحق، الهجوم الذي كان أحد محاوره الرئيسية هو التقدم نحو "فوفشانسك".
وكتب زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "جبهة خاركيف. مركز القيادة المتقدم لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فوفشانسك".

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وظهر زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر مع البيان، وهو يمنح الجنود جوائز الدولة ويصافحهم.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا واصلت الضربات الجوية في الأماكن الحدودية بالمنطقة وإن القوات الأوكرانية صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ستة هجمات قرب "فوفشانسك" وقرية "هليبوك" على بعد أكثر من 30 كيلومترا إلى الغرب.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهة القتال
خاركيف
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