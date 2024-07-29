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كشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال ترامب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
29 يوليو 2024 20:07

كشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، اليوم الاثنين، معلومات إضافية بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال كيفن روجيك، الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرغ، خلال إفادة صحفية عن محاولة الاغتيال، إن أفراد إنفاذ القانون حددوا مطلق النار على أنه "شخص مشتبه به".
وأضاف أن ضابطا محليا التقط صورة للمسلح توماس كروكس وأرسلها لمسؤولين آخرين في إنفاذ القانون في مسرح الحادثة خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا ذلك اليوم.
وقال روجيك إنه بعد نحو 30 دقيقة، رأى أفراد من فرق التدخل السريع كروكس يستخدم جهازا لتحديد المدى ويتصفح مواقع أخبار.
وأضاف المسؤول أن كروكس شوهد وهو يحمل حقيبة ظهر في نحو الساعة 5:56 مساء، أي قبل أقل من 20 دقيقة من وقوع إطلاق النار. وفي الساعة 6:08 مساء، التقطته كاميرا شرطي وهو يمشي على سطح البناية التي أطلق النار منها في النهاية.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
محاولة اغتيال
مكتب التحقيقات الاتحادي
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