مصر تعلن رفض أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن تضامنها الكامل مع لبنان ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه.

كما عبرت القاهرة عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الحالي، وتأثيراته المحتملة على أمن لبنان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبد الله بوحبيب.

وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أحاط المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى أزمة واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها.

وأضاف المتحدث أن المسؤولين اللبنانيين أعربا، خلال الاتصالين، عن تقديرهما البالغ لدعم وتضامن مصر، قيادة وشعبا، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني، واستقرار دولته.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.