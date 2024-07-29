الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تعلن رفض أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
29 يوليو 2024 21:12

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن تضامنها الكامل مع لبنان ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه.
كما عبرت القاهرة عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الحالي، وتأثيراته المحتملة على أمن لبنان.  
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي  مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبد الله بوحبيب.
وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي أحاط المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى أزمة واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها.  
وأضاف المتحدث أن المسؤولين اللبنانيين أعربا، خلال الاتصالين، عن تقديرهما البالغ لدعم وتضامن مصر، قيادة وشعبا، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني، واستقرار دولته.
وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.

أخبار ذات صلة
«طائرة مصر» تهبط أمام إيطاليا في باريس!
الحكومة اللبنانية تكثف اتصالاتها لمنع التصعيد في المنطقة
المصدر: د ب أ
مصر
لبنان
تصعيد
التصعيد
بدر عبد العاطي
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©