مقتل طفلين بعملية طعن في بريطانيا

قتل طفلان وأصيب 11 شخصا جراء هجوم بسكين في مدينة ساوثبورت في شمال إنكلترا، اليوم الاثنين وفق الشرطة.

وأصيب تسعة أطفال آخرين، ستة منهم في حالة حرجة، كما تعرض بالغان لإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة للصحافيين إنها أوقفت مراهقا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في الهجوم الذي وقع قرب مدينة ليفربول في شمال غرب إنكلترا.

وقالت سيرينا كينيدي مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إن الدافع وراء الحادث غير واضح لكنها لا تتعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب ولا تبحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالطعن.

وأوضحت أن "الأطفال كانوا يحضرون نشاطا حول (المغنية الأميركية) تايلور سويفت في مدرسة للرقص حين دخل المهاجم حاملا سكينا وراح يهاجم الأطفال".

ووصفت المسؤولة في الشرطة الحادثة بأنها "هجوم شرس"، وأعلنت مقتل طفلين وجرح تسعة بينهم ستة في حال حرجة. وأشارت أيضا إلى إصابة بالغَين حالتهما حرجة، مرجّحة أنهما أصيبا لدى محاولتهما "حماية" الأطفال.

وأضافت كينيدي أن "جميع المصابين تعرضوا للطعن".

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر "أعلم أن البلاد بأسرها تحت تأثير الصدمة".

وأضاف في رسالة وجّهها بالفيديو "قلوبنا مع الضحايا والعائلات. من المستحيل تصوّر حزنهم".